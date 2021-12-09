"Мы доминировали в игре с Бенфикой, играли хорошо, доставляли мяч в штрафную, но не хватало агрессивности, чтобы завершать атаки и забивать голы. К сожалению, молодость и отсутствие опыта, особенно в центральной зоне защиты, приводит к тому, что мы начинаем матчи неуверенно, пропускаем голы, потом мы добавляем, становимся увереннее, но отсутствие опыта дает о себе знать – это было и с Бенфикой, и с Баварией.

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Я считаю, что качество и уровень игры выросли по сравнению с предыдущими матчами, ребята начали увереннее действовать, приобретают опыт. Я попросил их в дальнейшем отталкиваться от уровня игры, который они показывали во вторых таймах матчей с Баварией и Бенфикой, также они хорошо выглядели в матчах с Барселоной. Ребята молодые, способные, и все в их руках.

К сожалению, пропущенные мячи в начале матчей всегда оставляют след, после чего трудно возвращаться в игру. Практически во всех играх мы быстро пропускали, после чего было тяжело добиваться результата.

Команда строится тяжело, это не одного момента дело – купил-продал, и все у тебя получилось. Здесь необходим рост, кропотливая работа, среди этой молодежи найти таланты, создать коллектив. Важно, чтобы они поверили в то, что я говорю, и самое важное – поверили в себя и друг в друга", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов Динамо уступило на выезде Бенфике 0:2 и заняло в своем квартете последнюю строчку, набрав 1 очко.

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