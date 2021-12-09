Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який раніше нещадно критикував Мірчу Луческу за його поведінку у бік Динамо під час роботи у Шахтарі, іншими очима подивився на румунського наставника.

"Як уболівальник я досить критично ставлюся до призначення Луческу, але повинен віддати йому належне, як немолодій людині, яка прожила в Україні тривалий час, побудувала собі певний фан-клуб в донецькому Шахтарі. Щоб зробити такий крок, потрібно реально мати яйця.

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Скільки б грошей йому не заплатили, це сильно вдарило по його іміджу в Шахтарі. До того ж, він отримав досить багато негативу від уболівальників київського Динамо.

Тому зробити такий крок і дати результат – це реально дуже круто і неймовірно потужно. Так що я не маю права його критикувати. Він вже зробив дуже багато, тому що Динамо виграло чемпіонат. І зараз киян йдуть врівень з Шахтарем, який на трансферному ринку був набагато активнішим за Динамо у цьому сезоні", – сказав Стаховський у програмі FAN TALK.

Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо поступилось на виїзді Бенфіці 0:2 і посіло у своєму квартеті останню сходинку, набравши 1 очко.

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