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У Клинсманна закончилась тренерская лицензия – немец рискует пропустить матч против Баварии

15 января 08:56 140 Читати українською
У Клинсманна закончилась тренерская лицензия – немец рискует пропустить матч против Баварии
Юрген Клинсманн / Фото из открытых источников

У экс-тренера сборных Германии и США Юргена Клинсманна возникли неожиданные проблемы.

Главный тренер Герты Юрген Клинсманн имеет проблемы с тренерской лицензией, сообщает издание Bild. 55-летний наставник берлинского клуба должен был предоставить все необходимые документы к игре с Баварией, однако не смог этого сделать.

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К слову, лицензия должна обновляться каждые три года – для этого необходимо пройти 20-часовое обучение на тренерских курсах. Клубу и Клинсманну грозит штраф за нарушение правил Федерации футбола Германии.

"Когда я сел в самолет в направлении Берлина в конце ноября, я не думал, что мне нужна лицензия тренера и подтверждение дальнейшей профессиональной подготовки. Тогда я не знал, что стану тренером Герты. На Рождество я просто забыл документы в нашем доме в Калифорнии, где никого нет. Однако я работаю над этим вопросом", – сказал Клинсманн.

Пока неизвестно, сможет ли Юрген управлять Гертой в матче 18-го тура против баварцев, который состоится в ближайшее воскресенье, 19 января.

Напомним, Клинсманн возглавил берлинский клуб 27 ноября 2019 года. Соглашение с Гертой рассчитано до конца текущего сезона.

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Германия Герта Герта Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
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