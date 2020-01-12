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Экс-капитан Хоффенхайма Фогт перешел в Вердер из-за конфликта с тренером

12 января 16:34 68 Читати українською
Экс-капитан Хоффенхайма Фогт перешел в Вердер из-за конфликта с тренером
Кевин Фогт / Фото из открытых источников

Бременский Вердер, чтобы удержаться в Бундеслиге, решил поработать на трансферном рынке.

Защитник Хоффенхайма Кевин Фогт стал игроком Вердера, сообщает официальный сайт клуба.

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28-летний футболист проведет остаток сезона в команде "зелено-белых" на правах аренды. Фогт не принимал участия в последних матчах Хоффенхайма из-за конфликта с наставником команды Альфредом Схрьодером. По той же причине он отказался и от капитанской повязки.

В текущем сезоне Фогт провел за Хоффенхайм в Бундеслиге 11 игр, результативными действиями не отличался.

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