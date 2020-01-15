У Клінсманна закінчилася тренерська ліцензія – німець ризикує пропустити матч проти Баварії

У екс-тренера збірних Німеччини та США Юргена Клінсманна виникли несподівані проблеми.

Головний тренер Герти Юрген Клінсманн має проблеми з тренерською ліцензією, повідомляє видання Bild. 55-річний наставник берлінського клубу мав надати всі необхідні документи до гри з Баварією, однак не зміг цього зробити.

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До слова, ліцензія повинна оновлюватися кожні три роки – для цього необхідно пройти 20-годинне навчання на тренерських курсах. Клубу і Клінсманну загрожує штраф за порушення правил Федерації футболу Німеччини.

"Коли я сів у літак у напрямку Берліна в кінці листопада, я не думав, що мені потрібна ліцензія тренера і підтвердження подальшої професійної підготовки. Тоді я не знав, що стану тренером Герти. На Різдво я просто забув документи у нашому будинку в Каліфорнії, де зараз нікого немає. Однак я працюю над цим питанням", – сказав Клінсманн.

Поки невідомо, чи зможе Юрген керувати Гертою у матчі 18-го туру проти баварців, що відбудеться найближчої неділі, 19 січня.

Нагадаємо, Клінсманн очолив берлінський клуб 27 листопада 2019 року. Угода з Гертою розрахована до кінця поточного сезону.

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