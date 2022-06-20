"Кто их сюда звал? Что, они навели какой-то порядок? Они разрушили все, что мы здесь строили. Эти буряты, бл**ь, кто это вообще такие? У них же мозгов вообще нет. У них туалета нет, непонятно-что, а их отправили сюда.

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Я ведь мог выехать, мне за 60. Мог спокойно уйти из страны, было даже куда. Через 2-3 дня было много звонков. Бывшие футболисты говорили, что если есть проблема с выездом, помогут. Я решил остаться.

У меня была уверенность, что враг не возьмет наш Киев. Я по своему зятю вижу это. У него автомат, пистолет, с друзьями заходят разве что пообедать. А так заняты с утра до вечера. Народ сплотился, как никогда. В 2014 году такого и близко не было. Зять с первых дней ушел в терроборону. Не спрашивал ни меня, ни тещу, ни жену, ни маму. Раз и уже в форме пришел", – рассказал Павлов в комментарии Футбол NEWS.

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