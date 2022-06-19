"Это такая трагедия для меня, что просто… Я десять с половиной лет там прожил, у меня дом там сейчас остался в Мелекино. Я 5 человек не могу найти пока. Иван Балан научил меня смотреть по Вайберу – есть в сети, значит жив. Начальник моей команды там тоже остался, его вывезли в Мелекино, потому что разбомбили дом. Но людей 5 найти не могу.

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Некоторые выходят и сразу мне звонят. Я так счастлив тогда. Один из последних моментов... У меня был погибший футболист Степан Молокуцко (автокатастрофа в 2002 году – прим. Футбол 24). Я с его семьей, папой и женой всегда дружил, они ко мне приезжали в гости. И я не мог их никак найти. Вдруг звонит мне Жанна Молокуцко, их дочь, и говорит: "Я знаю, что вы спрашивали о нас" (Павлов не может остановить слезы – прим.). Сказали, что живые, с соседями как-то готовят, кушают. Отказались уезжать, там остались.

Когда закончится война, сразу поехал бы в Мариуполь. Поехал бы на кладбище, я это всегда делал. Всем цветочки на могилки бы поставил, мне есть кого там вспомнить. Сейчас станет еще больше, кого вспоминать, если найду. Хоронят ли их там сейчас..." – сказал Павлов в комментарии Футбол NEWS.

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