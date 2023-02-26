Хосеп Гвардиола может непрерывно повторять, что главной задачей Манчестер Сити всегда будет победа в чемпионате, но на самом деле это не совсем так. Владельцы клуба, тратя безумные деньги, мечтают о европейском триумфе, но покорить эту вершину "горожанам" пока никак не удается.

После прихода на тренерский мостик Манчестер Сити Хосеп Гвардиола 4 раза за 5 сезонов поднимал над головой кубок английской Премьер-лиги. На внутренней арене "горожане" стали гегемоном, сдвинуть которого с пьедестала – крайне непростая задача.

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Публично испанский специалист всегда говорит, что именно победа в АПЛ – главная задача команды, но ни для кого не секрет, что Сити тратит большие деньги не только на триумф на внутреннем первенстве. Впрочем, покорить европейскую арену Пепу пока не удается, хотя его команда всегда считается одним из фаворитов Лиги чемпионов. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассматривает факторы, которые снова могут встать на пути Манчестер Сити к вожделенному "ушастому" кубку.

Борьба в чемпионате истощает

Впервые за 5 лет Манчестер Сити может уступить чемпионство Арсеналу Микеля Артеты, который долго работал помощником Пепа. Конечно, ситуация в таблице еще может измениться, а в очном поединке "горожане" были сильнее, однако выглядит так, что интрига будет держаться до последнего тура.

В такой ситуации сделать ставку на Лигу чемпионов просто нет возможности. Гвардиоле приходится искать пути балансировки сил, но даже испанскому гению это не всегда удается. Огрехи в чемпионате и упущенная победа над РБ Лейпциг – подтверждение того, что в Сити далеко не все идеально.

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Команды научились играть против Сити

Очевидно, что Манчестер Сити всегда является крайне опасным соперником, но сейчас все чаще удается найти ключик к успеху в противостоянии с монстром Гвардиолы. С уходом Зинченко "горожане" несколько потеряли в вариативности. Не пошла на пользу и аренда Канселу в Баварию – португалец выполнял просто сумасшедший объем работы на фланге.

Защиту Сити стабильной не назовешь, Гюндогана и де Брюйне можно брать под жесткую опеку. Даже Холанд не всегда находит момент для решающего удара. "Горожане" доминируют на поле, но это не всегда дает результат.

В Лиге чемпионов даже маленькая ошибка может оказаться решающей. В игре Сити появилось много проблем, решение которых Гвардиола пока не нашел. В турнире сильнейших самого статистического доминирования мало, поэтому для успеха "горожанам" нужно не просто демонстрировать свою лучшую игру, но и стать гибче, чтобы соперник не имел шансов найти путь к взятию ворот Эдерсона.

Манчестер Сити эффективен на длинной дистанции

Гвардиоле удалось добиться успеха в АПЛ не только благодаря смещению акцента к вертикальному футболу, но и стабильности, которую его команда способна демонстрировать в течение сезона. В чемпионате это работает почти идеально, но в Лиге чемпионов времени на исправление ошибок и корректировку тактики нет.

Манчестер Сити не мог преуспеть в Европе именно из-за неумения быстро реагировать на соперника. Очень ярко это показал Челси в финале ЛЧ 2020/21. Подопечные Томаса Тухеля буквально "съели" "горожан" на всех участках поля, и растерянный вид Гвардиолы свидетельствовал о том, что у него просто нет плана на такое развитие событий. Без сомнения, испанский специалист сделал выводы из того поражения, но далеко не факт, что его подопечные смогут предотвратить это в будущем. Сити придется совершить прыжок выше головы, чтобы победить в Лиге чемпионов, но есть ли у "горожан" силы и импульс для такого подвига?