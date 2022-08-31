Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик имеет, по меньшей мере, два варианта трансфера в чемпионат Германии.

Аугсбург может стать новым клубом Артема Довбика, сообщает издание Kicker. Также на нападающего претендует Штутгарт, но клуб не продвинулся в переговорах.

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Отмечается, что "швабы" рассматривают Довбика в статусе замены Саше Калайджичу, который может отправиться в АПЛ. Аугсбург, несмотря на приход Бериши из Фенербахче, еще намерен подписать нападающего. Конкуренцию Артему составит Рикардо Пепи. Также издание не сообщает, сколько Аугсбург готов заплатить за украинца.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, забив 14 голов и отдав 5 ассистам. В текущей кампании 25-летний форвард провел в составе СК Днепр-1 три поединка без результативных действий.

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