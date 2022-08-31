Аугсбург може стати новим клубом Артема Довбика, повідомляє видання Kicker. Також на форварда претендує Штутгарт, але клуб не просунувся у переговорах.

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Зазначається, що "шваби" розглядають Довбика в статусі заміни для Саші Калайджіча, який може вирушити в АПЛ. Аугсбург попри прихід Беріші з Фенербахче ще має намір підписати нападника. Конкуренцію Артему складе Рікардо Пепі. Також видання не повідомляє, скільки Аугсбург готовий заплатити за українця.

Нагадаємо, у минулому сезоні Довбик провів 18 матчів на клубному рівні, забивши 14 голів та віддавши 5 асистів. У поточній кампанії 25-річний форвард провів у складі СК Дніпро-1 три поєдинки без результативних дій.

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