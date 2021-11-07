Главный тренер полтавчан Юрий Максимов с помощью нецензурных слов заставлял свою команду не отсиживаться в обороне, а играть на атаку.

Киевское Динамо в матче 14-го тура УПЛ потерпело первое поражение в сезоне. Обидчиком команды Луческу стала Ворскла, победившая на НСК Олимпийский со счетом 2:1.

Динамо – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор матча

Одним из кузнецов победы полтавчан стал главный тренер команды Юрий Максимов. Он ни на миг не выключался из игры, а в некоторых эпизодах не стыдился ненормативной лексики, чтобы стимулировать своих игроков. Один из моментов, когда коуч обращался к Руслану Степанюку, попал в объективы телекамер.

"Да Бог с ним, с тем счетом. Иди туда! Да ну и что, бл**ь?! Что мы будем обороняться все время, бл**ь?" – воскликнул Максимов.

Как следствие, это дало результат – сенсационная победа Ворсклы над действующим чемпионом Украины.

Динамо – Ворскла: Максимов наказывает и пишет историю, Луческу не контролирует процесс, новичок топ, а судьи – крайние