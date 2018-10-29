"У Динамо очевидная проблема форварда, Александрия поборется за бронзу", – Шищенко

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко подвел итоги матчей 12-го тура УПЛ.

"Повлияли ли матчи сборных на Шахтер и Динамо? Отчасти, наверное, можно говорить об этом моменте, обсуждая итоги матчей в чемпионате с участием Динамо и Шахтера. Кроме того, не стоит забывать, что после этого тура Шахтеру, Динамо и Ворскле нужно играть в верокубках . Поэтому, наверное, все игроки этих команд и тренеры немного держали в голове уже матчи на международной арене.

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Я считаю, что такой клуб, как Динамо, не имеет права оставаться без хорошего форварда. Эта проблема для Александра Хацкевича очевидна. Тренеры не от хорошей жизни пробовали на этой позиции Вербича, в контрольном матче в паузе чемпионата другого футболиста. Не получилось. Поэтому дефицит нападающего приводит к тому, что команда мало забивает и трудности с победами как раз обусловлены низкой результативностью киевлян.

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Александрия? Конечно, третьей силой в чемпионате они вряд ли будут, но за третье место, конечно, александрийцы поборются. У Александрии хорошая команда, квалифицированный тренер. Впрочем, пока о фаворитах в борьбе за бронзу говорить рано. После того как команды пройдут зимние сборы, начнется борьба в двух шестерках, посмотрим, кто с наименьшими потерями доберется до финиша чемпионата. Ворсклу и Зарю пока тоже не стоит сбрасывать со счетов", – цитирует Шищенко Zbirna.com.