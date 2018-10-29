Александрия победила Карпаты и прервала рекордную серию львовян

Александрия одолела Карпаты в поединке 12 тура УПЛ и закрепилась на 3 позиции в турнирной таблице. Отчет о матче Александрия – Карпаты читайте на "Футбол 24".

Матч Александрия – Карпаты начался в 19:30. Перед этим поединком львовяне имели в своем пассиве 4-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ и занимали 10 позицию в турнирной таблице. Александрия разместилась на 3 месте, опережая ближайшего преследователя на 4 очка. Победа над Карпатами позволяла хозяевам укрепить свои позиции в борьбе за медали чемпионата. К слову, матч первого круга завершился победой Александрии со счетом 2:0.

Лидер Карпат Марьян Швед неожиданно не попал даже в заявку на игру, хотя готовился к поединку вместе с партнерами по команде. Потери были и у хозяев – Владимир Шаран в матче против своей бывшей команды не мог рассчитывать на травмированных Задераку и Грицука.

Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

Первые минуты встречи прошли довольно спокойно, команды не спешили форсировать события, держа мяч преимущественно в центре поля. Только на 9-й минуте Карраскаль решился на дальний удар – в руки Панькиву. А вот через 2 минуты хозяева открыли счет не без помощи львовян. После навесной передачи Шастала Мегремич выбил мяч непонятно куда, тот же Шастал не выключился из эпизода и ударом с левой поразил ближний угол ворот Шевченко. Интересно, что Шастал забивает уже в третьем поединке подряд – ранее форвард отличился в воротах Олимпика и Черноморца.

Карпаты, похоже, не ожидали подобного сценария. Лишь на 21-й минуте гости сумели ответить не то навесом, не то ударом Карраскаля – Панькив уверенно забрал мяч. В то же время игроки Карпат начали играть довольно жестко – сначала Карраскаль, а позже Бородай получили по желтой карточке за грубую игру против своих оппонентов.

На 35-й минуте хороший момент упустил Гуцуляк. Форвард прошел нескольких соперников и с линии штрафной пробил чуть выше ворот. Перед ударом львовянина мяч задел руку Микицея, однако Екатерина Монзуль позволила продолжать игру.

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До конца первого тайма Александрия успела забить еще раз. После подачи со штрафного Банада выиграл верховую борьбу и скинул мяч на Шастала. Тот отбросил на Ковальца, который разобрался с защитниками и отправил мяч в нижний угол ворот Карпат. 2:0 еще до перерыва – Александрия сделала хорошую заявку на победу.

Уже на первых секундах второй половины игры Александрия оригинально разыграла штрафной, однако мяч после удара Ковальца забрал Шевченко. Карпаты ответили дальним ударом Карраскалю в руки Панькиву, а на 54-й минуте сумели сократить отставание в счете. После подачи Мякушко с угла поля Гуцуляк выиграл верховую борьбу и ударом головой пробил Панькива. Через несколько минут нападающий львовян мог сравнять счет, однако не попал в ворота после классной подачи с фланга.

На 73-й минуте Панькив спас Александрию после удара Варгаса с острого угла. Через 5 минут совсем немного не хватило Карраскалю, чтобы поразить "девятку" ворот хозяев – мяч пролетел рядом с воротами. Подопечные Шарана ответили ударом Пономаря, который парировал Шевченко. Это был последний опасный момент в матче, который так и завершился минимальной победой Александрии. Интересно, что на последних минутах матча Екатерина Монзуль удалила наставника хозяев Владимира Шарана.

Александрия набрала 25 очков и закрепилась на 3 позиции УПЛ. У Ворсклы, которая идет 4-й, 18 пунктов. Карпаты остались на 10 позиции (10 очков).

К слову, Карпаты проиграли в гостях впервые в 2018 году. Рекордная в истории львовян беспроигрышная выездная серия, которая началась 9 декабря 2017 года и насчитывала 11 поединков, завершилась. Интересно, что в последний раз Карпаты проигрывали на выезде именно Александрии – 26 ноября 2017 года подопечные Шарана разгромили "львов" со счетом 3:0.

УПЛ 2018/19, 12 тур

Александрия – Карпаты – 2:1

Голы: Шастал, 11 Ковалец, 41 – Гуцуляк, 54