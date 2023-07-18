Фофана не вирушив разом із Челсі в турне по США через серйозну травму коліна. Як інформує офіційний сайт "синіх", у Уеслі діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

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Повідомляється, що французу було зроблено операцію, після якої він одразу ж почне відновлення. Як правило, через подібні травми гравці пропускають від 6 до 9 місяців.

Минулого літа Челсі придбав Фофана у Лестера за 70+5 млн фунтів. У сезоні 2022/23 французький захисник через травми зіграв за свою команду тільки у 20 матчах. Таким чином, кожна його гра обійшлася Челсі в 4 млн євро.

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