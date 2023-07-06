Молодежной сборной Украины не удалось повторить историческое достижение 2006-го года и пробиться в финал чемпионата Европы. Руслан Ротань завершил свою каденцию в украинской молодежке разгромным поражением от Испании (1:5). Наставник Александрии все же будет находиться на тренерском мостике во время Олимпиады-2024, на которую "сине-желтые" попали благодаря тому, что пробились в топ-4 лучших команд еврофорума.

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Ярмарка талантов, или Кого из украинцев продадут после Евро-2023