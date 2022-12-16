У Бензема сложные отношения с игроками сборной Франции – Дешам обиделся на звезду Реала
В раздевалке сборной не заметили отсутствия Карима Бензема на ЧМ-2022.
Центральный нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема не ладит с наставником "Ле Блё" Дидье Дешамом. Как информирует L’Équipe, тренеру не понравилось то, что Бензема не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения "Золотого мяча".
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Согласно источнику, далеко не все игроки сборной Франции ладят с Каримом. Безнема близок с несколькими игроками, но не более того. Отмечается, что в целом в раздевалке сборной не заметили отсутствия Бензема на турнире.
Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022.
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