В раздевалке сборной не заметили отсутствия Карима Бензема на ЧМ-2022.

Центральный нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема не ладит с наставником "Ле Блё" Дидье Дешамом. Как информирует L’Équipe, тренеру не понравилось то, что Бензема не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения "Золотого мяча".

Бензема расстроен отношением Дешама и не поедет на финал ЧМ-2022

Согласно источнику, далеко не все игроки сборной Франции ладят с Каримом. Безнема близок с несколькими игроками, но не более того. Отмечается, что в целом в раздевалке сборной не заметили отсутствия Бензема на турнире.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022.

Мессі на ЧС-2022 закрив роти диванним експертам і, можливо, зекономив Пепу 100 мільйонів – відео, що пояснюють усе