Бензема не планирует поездку в Катар на финал чемпионата мира, хотя остается в заявке сборной Франции и может получить медаль, сообщает Relevo.

Бензема может поехать на финал ЧМ-2022 за медалью – странная реакция Дешама

Карим попал в состав Франции на ЧМ-2022, но перед началом турнира получил травму и покинул расположение команды. Форвард восстановился и приступил к тренировкам, однако решил не ехать на финал против Аргентины.

Действующему обладателю "Золотого мяча" не понравилось отношение Дидье Дешама, который на пресс-конференциях очень холодно отвечал на вопросы о Кариме. Также Бензема огорчило поведение французской федерации, которая после 20 ноября не проявляла к нему никакого интереса.

Сборная Франции обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022, а в воскресенье, 18 декабря, встретится с Аргентиной в матче за титул. В центре атаки "Ле Блё" играет Жиру, а подменяют его Коло Муани и Тюрам.

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