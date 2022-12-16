Лідер збірної Аргентини проводить зразковий Мундіаль – забиває, асистує, і, найголовніше, залишається частиною командного механізму. На прикладі матчу з Хорватією доводимо, що він має гігантський вплив на гру, навіть якщо ван Гал думає інакше.

Мессі – лев, що вистежує свою жертву. Йому не потрібно багато бігати. Поки диванні експерти насміхаються з пішохідного стилю, він оцінює ситуацію. Сканує простір, планує декілька ходів наперед. І зрештою нападає. Перший показовий момент трапився вже на 6-й хвилині. Єдина проблема – Паредес помилився з передачею на вільний простір.

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Лео забезпечує Аргентині контроль у безнадійних ситуаціях. Він не лише майстерно звільняється від опіки суперників, але й дозволяє миттєво розвернути атаку. Навіть якщо це пас назад. Карта передач на власній половині поля демонструє, наскільки він залучений власне до самої організації.

Команда Скалоні комбінує лівим флангом, натомість Мессі вичікує і щось активно підказує Моліні. Задум стає очевидним. Захисник Атлетіко відкривається під передачу Ромеро і в один дотик переправляє на Лео. Далі – фірмове зміщення до центру, чергова стіночка, цього разу з Альваресом, і розрізний пас, який міг вивести на ударну позицію Тальяфіко. Усе як книжка пише.

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На відео нижче – зразковий вихід з-під високого пресингу. Лео дивиться по боках, оцінює ситуацію, а потім робить блазнів з Ковачіча і Брозовіча. Ба більше, у цій ситуації він ще й кардинально змінює напрямок атаки. Аргентинці отримують купу вільного простору зліва. Щоправда, все псує невдалий прийом Енцо.

До слова, Мессі пресингує і навіть відбирає м’ячі. В кінці першого тайму 35-річний капітан швиденько повернувся назад і перехопив недолугий пас Перішіча. Хейтери схопилися за голову: “Це неможливо, Мессі не допомогає в обороні!”. Черговий міф розвіяно. Він не грає у воротах – останній аргумент ненависників “Блохи”.

А тепер про 100 мільйонів євро за Йошко Гвардіола. Розхвалений центрбек збірної Хорватії страждав усі 90 хвилин. Третій гол аргентинців – лише вишенька на торті. Позиційні “танці” Лео з 20-річним захисником повинні суттєво зменшити апетити РБ Лейпциг. Показовий епізод на 57-й хвилині ледь не звершився голом зірки ПСЖ. Хорвати високо підняли лінію оборони, Мессі начебто перебував у офсайді, проте декілька своєчасних кроків назустріч м’ячу перетворили Гвардіола у манекен.

Найбільша помилка суперників Мессі, зокрема ван Гала, недооцінка “Блохи” у статичному положенні. “Він не бере активної участі у грі” або “його виключили” – схожі висловлювання ми чули не раз. У підсумку навіть персональна опіка тих же нідерландців працювала лише частково. Мінімізація ризиків, не більше. Адже геніям вистачає напівмоменту.

На завершення – один з найяскравіших епізодів ЧС-2022. Так, Мессі щораз складніше втекти від захисників, коли йдеться про довгу дистанцію. Однак, він все ще може розбиратися з ними завдяки рваному ритму і неймовірній роботі корпусом. Гвардіол втратив свій шанс, не витіснивши Лео за бокову лінію ще в зародку атаки.

Врешті "центрбек Мундіалю", принаймні до зустрічі з Мессі, оголив ще кілька власних недоліків – неповороткість, повільне реагування, проблеми зі стартовою швидкістю. Все те, що навряд чи зможе виправити навіть Пеп. Вже у фіналі схожу перевірку пройдуть могутні французи. Черговий іспит для тих, кого оцінюють у 80, 100 чи 200 мільйонів. Іспит "пішохідним" футболом Мессі.

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