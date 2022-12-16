У роздягальні збірної не помітили відсутність Каріма Бензема на ЧС-2022.

Центральний нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема не ладнає з наставником "Ле Бльо" Дідьє Дешамом. Як інформує L’Équipe, тренеру не сподобалося те, що Бензема не подякував йому у своїй промові на церемонії вручення "Золотого м'яча".

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Згідно з джерелом, далеко не всі гравці збірної Франції ладнають із Карімом. Безнема близький з кількома гравцями, але не більше. Зазначається, що загалом у роздягальні збірної не помітили відсутності Бензема на турнірі.

Нагадаємо, Бензема отримав травму за кілька днів до старту ЧС-2022.

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