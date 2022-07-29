"Я хотів би, щоб Мессі завершив кар'єру в Барселоні. Вважаю, що його відхід з клубу є тимчасовим. Лео пішов не так, як мав би. І я теж несу відповідальність за те, що сталося.

ПСЖ запропонував Мессі продовжити контракт

Як президент Барси я хочу його повернення. Мессі пішов з клубу вимушено, через економічні причини. Ми маємо моральний борг перед ним. Дуже хотів би, щоб він завершив кар'єру в статусі гравця Барселони", – цитує Жоана Лапорту Marca.

Нагадаємо, у 2021-му Барселона не змогла втиснути контракт Ліонеля Мессі у ліміт зарплат, встановлений Ла Лігою. Аргентинець був вимушений покинути клуб, у якому провів всю професіональну кар'єру, і на правах вільного агента підписав дворічний контракт з ПСЖ.

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