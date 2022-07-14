Аргентинский суперстар Лионель Месси может остаться до 37 в Париже.

ПСЖ стремится продлить контракт с Месси, сообщает Marca. Текущее соглашение аргентинца действует до завершения этого сезона, а руководство парижского клуба попытается удержать Лионеля еще на год – до июня 2024-го.

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Таким образом Месси может играть за Париж до 37 лет. ПСЖ уже представил футболисту предложение, однако Лео примет решение только после чемпионата мира-2022.

Париж хочет сохранить Месси как по спортивным, так и по экономическим причинам. 7-кратный обладатель "Золотого мяча" принес клубу 10 новых спонсорских контрактов, благодаря чему ПСЖ получил рекордный годовой доход в размере 700 млн евро.

Заметим, кампания 2021/22 у Лионеля Месси была не лучшей, учитывая его топ-уровень. В 34 поединках за ПСЖ форвард забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач.

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