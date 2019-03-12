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"У Арсенала худший состав из топ-6 АПЛ", – Каррагер раскритиковал кадры "канониров"

12 марта 23:28 23 Читати українською
"У Арсенала худший состав из топ-6 АПЛ", – Каррагер раскритиковал кадры "канониров"
Джейми Каррагер / Squawka

Экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал состав лондонского Арсенала, но похвалил наставника Унаи Эмери.

"Я считаю, что у Арсенала худшие игроки среди команд, которые входят в первую шестёрку в Премьер-лиге. Судя по составу они должны финишировать на шестом месте, но сейчас Арсенал идёт четвёртым. Я думаю, что это отражение той работы, которую проделывает с командой Эмери.

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Игра Арсенала более интенсивная, чем та, которую мы видели при Арсене Венгере. Приезжая на Эмирейтс в последние четыре года, я действительно такого не видел", – цитирует Каррагера Squawka.

Теги
Англия Джейми Каррагер Джейми Каррагер Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
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