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Ляказетт сможет сыграть против Ренна – игроку сократили дисквалификацию

20:34 30 Читати українською
Ляказетт сможет сыграть против Ренна – игроку сократили дисквалификацию
Александер Ляказетт / Sky Sports

Форвард Арсенала Александр Ляказетт сможет принять участие в матче 1/8 финала против Ренна.

УЕФА сократил дисквалификацию форварда Арсенала Александра Ляказетта из трех матчей до двух, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Французский футболист получил удаление в первом матче 1/16 финала против БАТЭ, после чего Дисциплинарный комитет вынес вердикт в виде 3 матчей дисквалификации.

Поединок Арсенал – Ренн состоится 14 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал Ренн Ренн Лига Европы
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