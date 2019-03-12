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"У Арсенала найгірший склад з топ-6 АПЛ", – Каррагер розкритикував кадри "канонірів"

12 березня 23:28 156 Читать на русском
"У Арсенала найгірший склад з топ-6 АПЛ", – Каррагер розкритикував кадри "канонірів"
Джеймі Каррагер / Squawka

Екс-захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер розкритикував склад лондонського Арсенала, але похвалив наставника Унаї Емері.

"Я вважаю, що у Арсенала гірші гравці серед команд, які входять до першої шістки в АПЛ. Судячи зі складу вони повинні фінішувати на шостому місці, але зараз Арсенал йде четвертим. Я думаю, що це відображення тієї роботи, яку проробляє з командою Емері.

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Гра Арсенала більш інтенсивна, ніж та, яку ми бачили при Арсені Венгері. Приїжджаючи на Емірейтс в останні чотири роки, я дійсно такого не бачив", – цитує Каррагера Squawka.

Теги
Англія Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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