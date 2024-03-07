Матч со Спартой был отличной возможностью преодолеть отметку в 1000 голов в эпоху Юргена Клоппа, которая началась осенью 2015 года, и игроки Ливерпуля ею воспользовались. Дарвин Нуньес оформил в Праге дубль и стал автором того самого тысячного забитого мяча под руководством немецкого тренера. Согласно Opta, уругваец принял непосредственное участие в 12 голах "красных" в 2024 году (8 голов и 4 ассиста). Это – лучший результат среди всех игроков Премьер-лиги во всех соревнованиях с начала года (вместе с Кевина Де Брюйне из Манчестер Сити).

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Помимо Нуньеса в составе Ливерпуля отличились Мак Аллистер, Луис Диас и Доминик Собослаи. Мохамед Салах тоже забил, но его гол был отменён из-за офсайда. В протокол угодил ещё один игрок "красных" – Конор Брэдли отличился автоголом.