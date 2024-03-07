Матч зі Спартою був чудовою можливістю подолати позначку в 1000 голів в епоху Юргена Клоппа, яка розпочалася восени 2015 року, і гравці Ліверпуля нею скористалися. Дарвін Нуньєс оформив у Празі дубль і став автором того самого тисячного забитого м'яча під керівництвом німецького тренера. Згідно з Opta, уругваєць узяв безпосередню участь у 12 голах "червоних" у 2024 році (8 голів і 4 асисти). Це – найкращий результат серед усіх гравців Прем'єр-ліги в усіх змаганнях від початку року (разом із Кевіном Де Брюйне з Манчестер Сіті).

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Крім Нуньєса у складі Ліверпуля відзначилися Мак Аллістер, Луїс Діас і Домінік Собослаї. Мохамед Салах теж забив, проте його гол був скасований через офсайд. До протоколу потрапив ще один гравець "червоних" – Конор Бредлі відзначився автоголом.