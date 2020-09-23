Тымчик рассказал о своем состоянии после повреждения – защитник Динамо выбыл на значительный срок
19:37 - Читати українською
Защитник Динамо Александр Тымчик продолжает находиться под наблюдением медперсонала киевского клуба.
"Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы.
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У меня надрыв мышцы. Она оторвалась от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления", – цитирует Тымчика ТаТоТаке.
Напомним, 23-летний защитник получил травму 11 сентября во матче против Десны (0:0). Согласно прогнозу врачей, Тымчик не поможет команде Шевченко во время октябрьских поединков Лиги наций.
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