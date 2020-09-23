"Лікарі сказали, що пропущу мінімум місяць з моменту отримання травми.

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У мене надрив м’яза. Він відірвався від кістки. Будемо дивитися, як приживеться. Вже після повторного МРТ та УЗД будуть точні терміни мого відновлення", – цитує Тимчика ТаТоТаке.

Нагадаємо, 23-річний оборонець травмувався 11 вересня у матчі проти Десни (0:0). Згідно з прогнозом лікарів, Тимчик не допоможе команді Шевченка під час жовтневих поєдинків Ліги націй.

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