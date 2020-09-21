"Будущий матч Динамо против Гента? АЗ был сильнее Гента. Но в прошлом году против бельгийцев играла Александрия и матчи провели на достойном уровне. Сейчас Киев с новым тренером, амбициями.

Суркис: Луческу живет на базе Динамо, хотя я предлагал ему переехать в квартиру

Если Луческу выведет Динамо в групповой этап Лиги чемпионов, то ту скульптуру, которая накрыта полотном на базе Шахтера, Игорь Суркис выкупит у Сергея Палкина", – поделился Шевчук в эфире Великого футбола.

Напомним, Шахтер планировал открыть памятник Луческу в честь его 75-летия, однако после его прихода в Динамо скульптуру перенесли подальше от входа на тренировочную базу "горняков".

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