Если Луческу выведет Динамо в групповой этап Лиги чемпионов, то Суркис выкупит его скульптуру у Палкина, – Шевчук
Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов Гент – Динамо.
"Будущий матч Динамо против Гента? АЗ был сильнее Гента. Но в прошлом году против бельгийцев играла Александрия и матчи провели на достойном уровне. Сейчас Киев с новым тренером, амбициями.
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Если Луческу выведет Динамо в групповой этап Лиги чемпионов, то ту скульптуру, которая накрыта полотном на базе Шахтера, Игорь Суркис выкупит у Сергея Палкина", – поделился Шевчук в эфире Великого футбола.
Напомним, Шахтер планировал открыть памятник Луческу в честь его 75-летия, однако после его прихода в Динамо скульптуру перенесли подальше от входа на тренировочную базу "горняков".
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