"Когда мы приехали, на улице было -8 градусов. Но я вам скажу, что мне очень нравится холод. Мы пошли в отель, и я спал с открытым окном. Мне нравится холод, я всегда сплю с открытым окном. Мой агент Пабло кричал мне: "Ты сумасшедший, немедленно закрой окно!". Но для меня это нормально.

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Адаптация была хорошей. Здесь моя жена, Пабло тоже остается со мной в Украине. Мне очень нравится. На поле проблем не было. Конечно, иногда хорошо вернуться домой, взять барбекю, увидеть друзей, но мне очень нравится Украина. Здесь очень спокойно", – признался Тете в комментарии UOL.

Напомним, бразилец присоединился к Шахтеру в феврале 2019 года. С тех пор успел сыграть 63 матча, отличился 15 голами и 12 ассистов.

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