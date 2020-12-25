"Коли ми приїхали, на вулиці було -8 градусів. Але я вам скажу, що мені дуже подобається холод. Ми пішли в готель, і я спав з відкритим вікном. Мені подобається холод, я завжди сплю з відкритим вікном. Мій агент Пабло кричав мені: "Ти божевільний, негайно закрий вікно!". Але для мене це нормально.

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Адаптація була хорошою. Тут моя дружина, Пабло теж залишається зі мною в Україні. Мені дуже подобається. На полі проблем не було. Звичайно, іноді добре повернутися додому, взяти барбекю, побачити друзів, але мені дуже подобається Україна. Тут дуже спокійно", – зізнався Тете у коментарі UOL.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Шахтаря у лютому 2019 року. З того часу встиг зіграти 63 матчі, відзначився 15 голами та 12 асистами.

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