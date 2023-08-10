Перед стартом сезона 2023/24 у мадридцев возникли неожиданные кадровые проблемы. Основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил серьезное повреждение на тренировке и не сможет помочь "всадникам" в первой половине сезона.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин публично выступил со словами поддержки в адрес Тибо Куртуа.

"Лучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой", – написал Лунин в адрес Куртуа на своей странице в Instagram.

Напомним, недавно сообщалось, что мадридцы были готовы отпустить украинского голкипера этим летом. Действующее соглашение Андрея Лунина с Реалом завершается летом 2024 года. В прошлом сезоне он получил рекордное количество игрового времени, сыграв за мадридцев 12 матчей.

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