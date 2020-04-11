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"Ты по жизни больной": Морозюк поставил неутешительный диагноз Алиеву

21:00 35 Читати українською
"Ты по жизни больной": Морозюк поставил неутешительный диагноз Алиеву
Александр Алиев и Николай Морозюк / Фото из открытых источников

Легионер турецкого Ризеспора Николай Морозюк обсудил с бывшим одноклубником Александром Алиевым состояние здоровья последнего.

Алиев: "Через два-три дня станут известны результаты теста на коронавирус. Мне еще один день осталось антибиотики пропить".

Морозюк: "Да ты болеешь. Я по тебе вижу, что ты болеешь. Предлагаю ставку. Готов поставить 1 к 5, что у тебя будет коронавирус. На 90 процентов уверен, что у тебя результат будет положительный. Ты болеешь".

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Алиев: "Пошел ты ***".

Морозюк: "Ты больной. Ты по жизни больной", – сказал Морозюк Алиеву в прямом эфире в социальной сети Instagram на странице Александра.

Напомним, накануне Алиев сдал тест на коронавирус, хотя 35-летний экс-хавбек Динамо скептически оценивал угрозу COVID-19, называя пандемию "фейком".

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Теги
Николай Морозюк Николай Морозюк Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев коронавирус
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