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Морозюк признался, чего боится больше за коронавирус

19:35 58 Читати українською
Морозюк признался, чего боится больше за коронавирус
Денис Гармаш и Николай Морозюк / Фото из открытых источников

Украинский защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк продолжает потешаться над своим кумом и одноклубником Денисом Гармашем.

"Агент звонит через день, спрашивает, чего не хватает, в чем я нуждаюсь. Говорю ему: "Шеф, ты успокойся, здесь самый опасный для меня... Я уже не знаю, чего бояться – коронавируса или Гармаша, который живет этажом ниже".

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У меня реально двойной карантин. Если я начну с ним общаться более получаса в день, начну каждый день минимум 15-20 минут играть в перестрелки на водных пистолетах, потом начнем играть в прятки. И это все в жилом доме. Затем Гармаш начнет жечь кнопки в лифте. Дальше я уже не знаю, боюсь загадывать. Гармаш – уникум, о таких книги пишут", – сказал Морозюк в прямом эфире в социальной сети Instagram на странице Александра Алиева.

Напомним, за Ризеспор Морозюк выступает уже более года, а зимой к нему присоединились еще два украинца – Денис Гармаш из Динамо и Андрей Борячук из Шахтера.

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Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Ризеспор Ризеспор Денис Гармаш Денис Гармаш
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