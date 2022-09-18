Болельщики Атлетико показали свое противное нутро перед матчем 6-го тура Ла Лиги против Реала.

Винисиусу в который раз досталось перед поединком с Атлетико в рамках Ла Лиги – теперь к буллингу вингера активно присоединились фанаты "матрасников".

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"Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна", – именно это пели немалое количество болельщиков рядом с Сивитас Метрополитано, где команды должны встретиться сегодня уже в 22:00.

Напомним, что недавно разгорелся скандал вокруг Винисиуса и его празднований голов. Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво заявил, что бразилец должен "уважать соперников и перестать изображать обезьяну", из-за чего большое количество футбольных персон из Бразилии поддержали своего соотечественника.

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