Вболівальники Атлетіко показали своє гидке нутро перед матчем 6-го туру Ла Ліги проти Реала.

Вінісіусу вкотре дісталось перед поєдинком з Атлетіко у рамках Ла Ліги – тепер до булінгу вінгера активно долучились фанати "матрацників".

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"Ти мавпа, Вінісіусе, ти мавпа", – саме це співала чимала кількість вболівальників поруч з Сівітас Метрополітано, де команди мають зустрітись сьогодні вже о 22:00.

Нагадаємо, що нещодавно розгорівся скандал навколо Вінісіуса та його святкувань голів. Президент Іспанської асоціації спортивних агентів Педро Браво заявив, що бразилець має "поважати суперників і перестати вдавати мавпу", через що велика кількість футбольних персон з Бразилії підтримали свого співвітчизника.

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