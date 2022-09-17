Все начал президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво, пришедший на эфир El Chiringuito TV. Эксперта сильно "понесло", когда он начал критиковать Винисиуса за танцы после забитых голов.

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"Винисиус должен уважать соперников. Если хочешь танцевать, то иди на танцплощадку в Бразилии. В Испании уважай соперников и перестань притворяться обезьяной", – взорвался Браво.

️ LAMENTÁVEL



Pedro Bravo, presidente da Associação de Agentes Espanhóis:



- Você (Vini Jr) tem que respeitar o adversário. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Na Espanha, você tem que respeitar os rivais e deixar de fazer o macaco.



pic.twitter.com/Rr23acdv0f — Goleada Euro (@goleada_euro) September 16, 2022

Заявление возмутило многих фанатов, обвинивших функционера в расизме. В поддержку Винисиуса выступили Пеле, Неймар и другие звезды футбола, а Реал опубликовал официальную реакцию. Мадридский клуб жестко осудил все виды расистских и ксенофобских оскорблений в адрес своих игроков. Реал поручил своим юридическим службам подать в суд на любого, кто использует расистские высказывания в отношении футболистов "сливочных".

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