Последним клубом 34-летнего футболиста был львовский Рух, пресс-служба которого и сообщила о решении завершить карьеру, за которую Федорчук суммарно сыграл 296 матчей УПЛ. В этом сезоне Валерий провел 8 поединков.

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К слову, Федорчук поиграл в 10 клубах – Динамо, Карпатах, Риге, Львове, Рухе, Кривбассе, Мариуполе, Днепре, Вересе и Волыни.

Один из самых успешных периодов карьеры Валерий Федорчук провел в Днепре, где был одним из важных исполнителей команды Мирона Маркевича, игравшей в финале Лиги Европы. В том евросезоне хавбек пропустил всего один матч (из-за дисквалификации).