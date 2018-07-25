"Твоя любимая команда Барса? Какая Барса?", – Клопп круто потроллил детей и вспомнил Месси

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пообщался с детьми во время предсезонного тура в США.

Клопп решил провести интересный тест – громко воскликнул "Вау, это же Юрген Клопп", но ни один ребенок не отреагировал.

"Впервые детям все равно, когда я рядом. Ажиотаж прошел. Возможно, Леброн Джеймс помог бы?", – сказал немецкий тренер.

Затем Юрген поел лосося, научил маленького американца фразе "Una cerveza, por favor" ("Одно пиво, пожалуйста") и покормил оператора куском огурца.

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У другого юного повара Клопп спросил о любимой команде и услышал в ответ "Барселона".

"Барса? Какая Барса?! Еще один фанат Барселоны. Вот почему никто не реагирует. Здесь должен стоять Месси", – Клопп развлекался, как мог.

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