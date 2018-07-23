Международный Кубок чемпионов: Боруссия добыла волевую победу над Ливерпулем

Вслед за Манчестер Сити, в рамках международного Кубка чемпионов, дортмундская Боруссия обыграла и Ливерпуль.

Не самый интересный матч порадовал зрителей четырьмя забитыми мячами. Ими, откровенно говоря, и не пахло – команды играли неторопливо, и лишь Ливерпуль более-менее шёл вперёд. За весь первый тайм оба коллектива нанесли по одному удару в сторону ворот соперника.

Тем не менее, ставка немецкой команды на контратаки сыграла безупречно. Помог и выход Кристиана Пулишича, который перед родной публикой пытался проявить себя наиболее ярко – на счету 19-летнего американца дубль и голевая передача.

В целом удивительный результат в виду того, что сезон АПЛ начинается уже через две недели, тогда как до старта Бундеслиги ещё месяц. Впрочем, можно сделать скидку на то, что за Ливерпуль не сыграло "волшебное трио" Салах–Фирмино–Мане. Все три футболиста присутствовали на стадионе, но в заявку на матч не попали.

Международный Кубок чемпионов

Ливерпуль – Борусия Д – 1:3

Голы: ван Дейк, 25 – Пулишич, 66 (пен), 89, Ларсен, 90+2.