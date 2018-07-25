"Твоя улюблена команда Барса? Яка Барса?", – Клопп круто потролив дітей та згадав Мессі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поспілкувався з дітьми під час передсезонного туру в США.

Клопп вирішив провести цікавий тест – голосно вигукнув "Вау, це ж Юрген Клопп", але жодна дитина не відреагувала.

"Вперше дітям байдуже, коли я поруч. Ажіотаж минув. Можливо, Леброн Джеймс допоміг би?", – сказав німецький тренер.

Потім Юрген спробував лосося, навчив маленького американця фразі "Una cerveza, por favor" ("Одне пиво, будь ласка") і погодував оператора шматком огірка.

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У іншого юного кухаря Клопп запитав про улюблену команду і почув у відповідь "Барселона".

"Барса? Яка Барса?! Ще один фанат Барселони. Ось чому ніхто не реагує. Тут повинен стояти Мессі", – Клопп розважався, як міг.

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