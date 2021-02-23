Дмитрий Селюк, представляющий интересы Яя Туре, рассказал о финансовой стороне сотрудничества легенды Манчестер Сити с донецким клубом.

"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в Олимпике совершенно бесплатно. Ни копейки Олимпик не платит. Ни одной гривны", – сказал Селюк для Профутбол Digital.

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Напомним, донецкий клуб трудоустроил 37-летнего ивуарийца в тренерский штаб, Туре выполняет функции помощника наставника Олимпика Игоря Климовськога, контракт о сотрудничестве между сторонами рассчитан до лета 2021-го.

После 15-ти туров УПЛ Олимпик расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

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