Дмитро Селюк, який представляє інтереси Яя Туре, розповів про фінансову сторону співпраці легенди Манчестер Сіті з донецьким клубом.

"Хочу підкреслити, що Яя Туре працює в Олімпіку абсолютно безкоштовно. Жодної копійки Олімпік не платить. Жодної гривні", – сказав Селюк для Профутбол Digital.

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Нагадаємо, донецький клуб працевлаштував 37-річного івуарійця у тренерський штаб, Туре виконує функції помічника наставника Олімпіка Ігоря Климовського, контракт про співпрацю між сторонами розрахований до літа 2021-го.

Після 15-ти турів УПЛ Олімпік розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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