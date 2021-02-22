СК Днепр-1 одержал вторую подряд победу в УПЛ, одолев Олимпик. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского закрывал программу 15-го тура. Первый тайм завершился без голов, а после перерыва забил Олимпик. Правда, в свои ворота – Драме неудачно срезал мяч после розыгрыша стандарта.

СК Днепр-1 уверенно победил Олимпик – Булеца забил решающий гол

На последних минутах игры команда Йовичевича удвоила свое преимущество. Сергей Булеца, вышедший на замену, точным ударом поразил нижний угол. 0:2 – вторая подряд победа днепрян и вторая подряд неудача Олимпика.

СК Днепр-1 набрал 14 очков, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице. Олимпик, имея в активе 17 зачетных баллов, остается восьмым.