Турция давила на Украину и УЕФА из-за близости Днепра к зоне боевых действий, – ТаТоТаке

Ведущие шоу "ТаТоТаке" раскрыли детали переноса товарищеского матча между Украиной и Турцией.

По информации ведущих шоу "ТаТоТаке" сборная Турции начала давить на представителей ФФУ и УЕФА с целью перенести товарищеский матч между Украиной и Турцией.

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Главный аргемент представителей турецкой сборной – близость Днепра к зоне боевых действий на востоке Украины. Кроме этого, турки выразили опасения относительно того, сможет ли команда безопасно долететь в Днепр.

По слова ведущего программы Константина Андриюка наставник сборной Турции Мирча Луческу давил на Федерации футбола Турции, чтобы они приняли какие-то меры.

Напомним, спарринг между украинской и турецкой национальными командами перенесли из Днепра в Анталию.

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