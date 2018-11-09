Туреччина тиснула на Україну і УЄФА через близькість Дніпра до зони бойових дій, – ТаТоТаке

Ведучі шоу "ТаТоТаке" розкрили деталі переносу товариського матчу між Україною та Туреччиною.

За інформацією ведучих шоу "ТаТоТаке" збірна Туреччини почала тиснути на представників ФФУ і УЄФА з метою перенести товариський матч між Україною та Туреччиною.

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Головний аргумент представників турецької збірної – близькість Дніпра до зони бойових дій на сході України. Окрім цього, турки висловили побоювання, щодо того, чи зможе команда безпечно долетіти у Дніпро.

За слова ведучого програми Костянтина Андріюка наставник збірної Туреччини Мірча Луческу тиснув на Федерації футболу Туреччини, щоб вони вжили якихось заходів.

Нагадаємо, спаринг між українською та турецькою національними командами перенесли із Дніпра в Анталію.

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