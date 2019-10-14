Тулуза нашла замену Казанове – новый тренер побеждал Карпаты в Лиге Европы

Аутсайдер французской Лиги 1 Тулуза назначил нового главного тренера: Антуан Комбуаре занял должность, ставшую вакантной после отставки Алена Казановы.

Опытный специалист стал новым тренером "фиалок". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лион официально назначил нового тренера

Комбуаре заключил с Тулузой контракт на 2 года. Окситанцы стали 7-м клубом для тренера в элитном дивизионе. Ранее он работал со Страсбуром, Валансьеном, ПСЖ, Лансом, Генгамом и Дижоном. В частности, с парижанами Комбуаре завоевал Кубок Франции в сезоне 2009/10, а в следующем сезоне вывел их в 1/8 финала Лиги Европы. На групповом этапе Пари Сен-Жермен встречался с львовскими Карпатами (2:0, 1:1).

Ближайший матч Тулуза проведет 19 октября. В домашнем поединке чемпионата подопечные Антуана Комбуаре примут Лилль.