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Лион официально назначил нового тренера

17:08 109 Читати українською
Лион официально назначил нового тренера
Руди Гарсия и Жунинью Пернамбукану / ФК Лион

Лион, который после 14 туров французской Лиги 1 занимает 14 место в турнирной таблице, официально объявил о назначении нового главного тренера.

Новым наставником французского клуба стал 55-летний Руди Гарсия, информирует официальный сайт Лиона.

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На этом посту бывший тренер марсельского Олимпика сменил бразильского специалиста Силвиньо, которого клуб отправил в отставку на прошлой неделе из-за плохих результатов команды.

Соглашение с Гарсией рассчитано на два года.

Напомним, в сезоне 2010/11 Руди Гарсия побеждал в чемпионате Франции с Лиллем. Также он в течение 2,5 сезонов возглавлял итальянскую Рому.

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Лион Лион Франция Руди Гарсия Руди Гарсия
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