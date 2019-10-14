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Тулуза знайшла заміну Казанові – новий тренер перемагав Карпати в Лізі Європи

14 жовтня 22:33 167 Читать на русском
Тулуза знайшла заміну Казанові – новий тренер перемагав Карпати в Лізі Європи
Антуан Комбуаре / AFP

Аутсайдер французької Ліги 1 Тулуза призначив нового головного тренера: Антуан Комбуаре зайняв посаду, що стала вакантною після відставки Алена Казанови.

Досвідчений фахівець став новим керманичем "фіалок". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліон офіційно призначив нового тренера

Комбуаре уклав із Тулузою контракт на 2 роки. Окситанці стали 7-м клубом для тренера в елітному дивізіоні. Раніше він працював зі Страсбуром, Валансьєном, ПСЖ, Лансом, Генгамом і Діжоном. Зокрема, з парижанами Комбуаре здобув Кубок Франції у сезоні 2009/10, а в наступному сезоні вивів їх до 1/8 фіналу Ліги Європи. На груповому етапі Парі Сен-Жермен зустрічався з львівськими Карпатами (2:0, 1:1).

Найближчий матч Тулуза проведе 19 жовтня. У домашньому поєдинку чемпіонату підопічні Антуана Комбуаре прийматимуть Лілль.

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