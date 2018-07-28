Международный кубок чемпионов Арсенал уничтожил ПСЖ

Арсенал и Пари-Сен Жермен встретились в рамках Международного кубка чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Арсенал - Пари-Сен Жермен в рамках Международного кубка чемпионов начался в 14:30 по киевскому времени. Первым голом в матче отметился Месут Озил, забивший в пустые ворота после ассист Обамеянга. Во втором тайме Нкунку ударом с пенальти сравнял счет, но Эмери начал менять опытных игроков абсолютными дебютантами, которые не смогли на равных противостоять Арсенала. Дублем отметился Ляказетт, а под конец матча Холдинг и Нкетия сделали счет разгромным.



По составов команд, то канониры играли почти основой с некоторыми исключениями, тогда как Эмери проверял молодежь, усиленную Буффоном, Диарра и Рабьо.

Международный кубок чемпионов

Арсенал – Пари-Сен Жермен – 5:1

Голы: Озил, 13, Ляказетт, 67, 71, Холдинг, 88, Нкетия, 90+4 – Нкунку, 60 (пен.)